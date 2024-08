Neonato di 2 mesi intossicato per farmaco dato in modo sbagliato, paura a Impruneta

Impruneta (Firenze), 23 agosto 2024 – Paura a Impruneta. Un neonato di appena 2 mesi è stato soccorso per un singolare caso di intossicazione. Sono stati i familiari che, viste le condizioni del piccolo, hanno subito chiamato i soccorritori del 118.

Secondo quanto ricostruito dai medici, la madre gli avrebbe somministrato un farmaco in fiala, che era stato regolarmente prescritto. Ma lo avrebbe fatto dandoglielo per bocca, modalità che non è corretta rispetto alle indicazioni pediatriche per il medicinale in questione.

Quando il bambino sembrava perdere conoscenza, entrando in uno stato di sonno, la famiglia ha avvisato il 118. L’emergenza è partita in codice rosso, ma dopo i primi controlli all’ospedale Meyer è stata ridefinita a codice giallo.

Secondo quanto appreso in serata da fonti sanitarie, il bimbo dopo i controlli medici e dopo essere stato tenuto in osservazione per alcune ore dal personale sanitario, è stato dimesso dall’ospedale pediatrico ed è tornato a casa con i familiari.