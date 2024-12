Natale a San Lorenzo: luminarie e iniziative al Mercato Centrale

Con l’accensione delle luminarie, San Lorenzo dà il via al suo Natale con luci, musica e colori per celebrare l’arrivo delle feste. C’è una novità: il piano terra e il primo piano del Mercato Centrale, con la collaborazione delle associazioni del quartiere, per il primo anno propongono un programma di iniziative congiunto.

Il via al Natale di San Lorenzo è arrivato ieri con la tradizionale accensione delle luminarie che si è svolta alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell’assessore allo sviluppo economico del Comune Jacopo Vicini, del segretario generale della Camera di commercio di Firenze, Giuseppe Salvini, del presidente del piano terra del Mercato Centrale Massimo Manetti e del direttore del primo piano Amedeo Gisone.

Oggi e domani, a partire dalle 10.30, al primo piano del Mercato Centrale i bambini potranno partecipare a un laboratorio e lasciarsi guidare da un’esperta di origami per realizzare la propria letterina di Babbo Natale (che consegneranno il weekend successivo). Domani alle 12, come da tradizione, l’associazione I Sopravvissuti del San Lorenzo inaugurerà il presepe in piazza San Lorenzo. Il tema di quest’anno è "No alle guerre nel mondo".

Sabato 14 dicembre si entra nel vivo delle festività con l’angolo di Babbo Natale del Mercato Centrale. Sia al piano terra che al primo piano i più piccoli troveranno un corner addobbato a tema e una cassetta per le letterine a cui affidare il proprio desiderio. Non è finita qui. Sabato 14 dicembre al piano terra dello Storico Mercato Centrale inaugurazione del presepe, promosso dal vicariato di San Giovanni. La Natività sarà visitabile fino a lunedì 6 gennaio. Il gran finale il 12 gennaio (alle 16) con la tombolata a cura dell’associazione Insieme per San Lorenzo.