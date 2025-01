Morello, sentieri più accessibili. Tolti gli alberi caduti grazie al Cai

Vacanze di ‘lavoro’ per i volontari della sezione sestese del Club alpino Italiano. La fine dell’anno e l’inizio del 2025 infatti sono stati contrassegnati da un particolare impegno per i soci che gestiscono la sentieristica di Monte Morello e quindi anche il suo patrimonio ricchissimo boschivo.

Tanti sono stati, infatti, gli interventi effettuati in questo ultimo periodo e che proseguirtanno: "L’anzianità di molti alberi ad alto fusto – spiega Paolo Corti impegnato in diverse attività – fa sì che cada un numero sempre più elevato di piante. Quelle all’interno del bosco naturalmente seguono il loro destino naturale, mentre per quelle che giacciono sui sentieri interveniamo noi del CAI, per rimuoverle e rendere di nuovo agevole il passaggio degli escursionisti".

Negli interventi, che rendono percorribile senza ostacoli la rete sentieristica su Morello, un fattivo aiuto è arrivato anche dagli appassionati delle due ruote: "Anche i biker del CAI – precisa Mirko Banchi – sono costantemente attivi nella manutenzione dei sentieri a piedi e di quelli dedicati alla mountain bike, talvolta con la fattiva collaborazione dei volontari della Racchetta. Nel caso di particolari criticità, troviamo una sponda sicura nei Carabinieri forestali del comando di Ceppeto".

L’attività del CAI di Sesto, oltre a quella silenziosa e costante sui sentieri, è comunque molto più ricca e varia e comprende, fra l’altro, un fittissimo calendario di escursioni (per tutte le ‘gambe’ e con diverse difficoltà) e di corsi fra cui quelli di arrampicata. Accanto a questi punti fermi per i primi mesi dell’anno sono in ponte anche varie iniziative culturali destinate non solo ai soci ma a tutti che, presto, saranno rese note e dettagliate.

Sandra Nistri