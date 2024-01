"Melodia", spettacolo interattivo dedicato a Robert Stolz

Al Teatro Cantiere Florida di Firenze, questo pomeriggio (ore 16,30) la compagnia TPO porta in scena lo spettacolo per bambini "Melodia", nell’ambito della rassegna "Il Florida dei piccoli". Si tratta di uno spettacolo-interattivo dedicato a uno dei più celebrati compositori di operetta e valzer, Robert Stolz. La compagnia TPO, insieme al Children Museum Frida&Fred di Graz, havoluto ricostruire la sua lunga vita (1880/1975), la sua stanza d’infanzia, i suoi primi passi nel mondo della musica, i successi in Europa e in in America. Il suo viaggio durerà per tutta una vita senza mai smettere di suonare, dirigere orchestre, comporre musica per film. Per tutti Robert è il re del valzer della musica popolare della musica dei cabaret, dei teatri e del circo. Ma nel suo cuore rimarrà sempre il bambino che guarda il mondo e trasforma in musica ciò che prova. In scena ci sono Běla Dobiášová e Valentina Consoli, la direzione artistica è di Francesco Gandi e Davide Venturini.