Mele della salute, in arrivo 1800 chili

Mille e ottocento chili di "mele della salute" saranno distribuite in tutte le scuole, ospedali, mense e Rsa serviti dalla Siaf, che ha sede a Bagno a Ripoli dove è stata fondata, per poi allargarsi a 8 Comuni e alle loro mense. La storica realtà che da oltre venti anni si occupa di ristorazione ha aderito anche quest’anno all’iniziativa promossa e sviluppata da Att (Associazione Tumori Toscana) per garantire ai malati di tumore di poter essere curati nella propria abitazione gratuitamente. L’obiettivo dell’iniziativa, infatti, è quello di rafforzare le cure domiciliari oncologiche gratuite.

Le mele della salute accompagneranno tutti i pasti che la Siaf confezionerà nel corso di una settimana e andranno dunque sulle tavole dei bambini delle scuole di Bagno a Ripoli, Pontassieve, Pelago, Rufina, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vicchio e Dicomano che, oltre a gustare un buon frutto, potranno anche cogliere lo spirito dell’iniziativa.

Una iniziativa sposata in pieno dall’azienda di ristorazione e che potrà essere replicata anche nei prossimi anni: "Siamo davvero felici di poter contribuire a questa nobile causa – spiega infatti Stefano Innocenti amministratore delegato di Siaf Spa – perché con l’acquisto delle mele possiamo dare una mano all’Att e al tempo stesso promuovere ancora una volta quei valori che vogliamo caratterizzino la nostra attività".