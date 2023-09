Maxi sfilata all'Emporio del Riuso e della Solidarietà di Barberno Tavarnelle

Hanno partecipato in 60 e hanno sfilato giovani, adulti, bambini e persino una sposa con gli abiti dell’Emporio del riuso e della solidarietà di Barberino Tavarnelle. È stato l’appuntamento finale della festa della Misericordia e l’iniziativa si è chiamata "Guarda come ti rivesto" per mettere in primo piano la pratica del riuso degli abiti. La Festa della Misericordia, condotta dal governatore Paolo Naldini, ha registrato la partecipazione di centinaia di persone. Protagonisti i sorrisi, l’energia delle modelle e dei modelli nostrani, la simpatia dei conduttori Iuri Bonaccini e Cristina Brandi e naturalmente i colori e la varietà degli abiti vintage provenienti dall’Emporio del riuso della solidarietà di Barberino Tavarnelle gestito da un gruppo di volontari della Misericordia. Una realtà preziosa che fa bene all’ambiente e va incontro alle esigenze delle famiglie e delle persone più fragili di tutto il Paese. L’Emporio del Riuso e della Solidarietà ha sede presso l’ex scuola elementare di Barberino (via Semifonte, 7), ha all’attivo tantissime collaborazioni con varie aree della Toscana e dell’Italia.