Marguerite e Armand. Amore impossibile riletto da Ortoleva

Al cinema teatro Excelsior di Reggello sabato prossimo (ore 21,15) va in scena ’La signora delle camelie’ per la regia di Giovanni Ortoleva. Uno dei più grandi classici della letteratura ottocentesca, ’La dame aux camelias’ (questo il titolo originale) è stato il modello per una miriade di prodotti artistici di grande successo: balletti, opere, testi teatrali, film. Nel corso dei secoli, l’amore impossibile tra Marguerite e Armand ha continuato a ripetersi diventando, forse, il più grande mito romantico moderno. Ma il romanzo di Alexander Dumas figlio – autobiografico – insieme agli struggimenti e alla nobiltà d’animo della sua eroina, racconta il voyeurismo e la perversione di una società che sfoga le sue tensioni sul corpo della donna e nonostante le intenzioni moralizzanti e sentimentali del suo autore, ’La signora delle camelie’ è la cronaca impietosa di un omicidio sociale, in cui la violenza classista è travestita da romanticismo.