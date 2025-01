Marcorè incontra Holmes. L’attore al Cinema Grotta

Neri Marcorè veste i panni del detective più famoso della letteratura nello spettacolo "Sherlock Holmes - Il musical", in scena questo fine settimana al Teatro Politeama di Prato dopo aver toccato con successo numerose città italiane, Firenze compresa. L’attore, insieme al cast e gli autori del musical, sarà oggi alle 11 al Cinema Grotta di Sesto Fiorentino per un appuntamento atteso nell’ambito del Festival "Dalla parte del Giallo" organizzato dal Comune di Sesto e dalla Libreria Rinascita Ubik in collaborazione con Il Club del Giallo e Uno Studio in Holmes APS. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

In particolare, Marcorè sarà mattatore dell’incontro "Marcorè incontra Holmes" promosso da Uno studio in Holmes Aps in cui racconterà la sua esperienza sul palco come Sherlock Holmes ma anche il suo rapporto con il personaggio creato da Conan Doyle. Il musical di cui è protagonista, per la regia di Andrea Cecchi, anche coautore con Alessio Fusi e Enrico Solito, è ambientato nel giugno 1897, a soli cinque giorni dai festeggiamenti del sessantesimo anno del Regno della Regina Vittoria, ed il leggendario detective, che vive ormai da tempo immerso nella totale apatia, deve cimentarsi nell’indagine sulla morte di un uomo.

Sarà proprio la vittima, con una serie di messaggi cifrati, a chiamare in causa Sherlock Holmes per qualcosa di grande e tragico. Addirittura un attentato, il giorno del Giubileo della Regina, che potrebbe causare centinaia di vittime, compresa sua Maestà. Dopo l’incontro con Marcorè il programma di "Dalla parte del Giallo" proseguirà martedì 28 alle 18, alla Libreria Rinascita Ubik di Sesto, con Giancarlo De Cataldo che presenterà il suo libro "Per questi motivi" edito da Sem. Stessa sede e stesso orario, il giorno dopo, per l’incontro con Cristiano Cavina e il suo "L’ananas no" (Bompiani). Il programma integrale del festival, che proseguirà fino al 31 gennaio, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino, all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.it.

Sandra Nistri