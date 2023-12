Magia in riva all’Arno. Illusionismo e molto altro con un cast internazionale

Sette maghi per la settima edizione di ‘Magic Florence’, il grande evento di magia e illusionismo che da dieci anni caratterizza la nostra città (il sipario è rimasto chiuso soltanto durante la pausa forzata a causa del Covid). L’appuntamento con un cast di fama internazionale è oggi alle 21 al Tuscany Hall, in via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro, dove Mattia Boschi, l’illusionista e prestigiatore amatissimo dal pubblico, si esibirà anche nelle vesti di padrone di casa. E’ grazie a lui, infatti, se in riva all’Arno arrivano gli artisti più amati del settore, per uno show in cui si spazierà dal mentalismo alle grandi illusioni visuali. Uno spettacolo per tutte le età, in versione ‘Christmas Edition’: l’occasione per lasciarsi affascinare dall’artista francese Renè Luden, fra i maggiori ventriloqui al mondo.

Insieme a lui Mirco Menegatti, maestro indiscusso della magia con le colombe, per passare poi a Gaia Elisa Rossi, la più giovane campionessa italiana di magia e già con una partecipazione al ‘Mondiale di magia’, in un mix di poesia e stupore. E ancora: Tiziano Grigioni, che ‘si divide’ fra mentalismo e comicità, Tiziano Cellai e il suo personaggio fantasy e, infine, gli incredibili numeri di magia con le carte di Francesco Micheloni. Non a caso, dopo il successo ottenuto in passato al Teatro Puccini, dal 2017 il festival si è spostato al Tuscany Hall per dare modo agli artisti di presentare numeri ancora più spettacolari e coinvolgenti. "Non solo siamo alla settima edizione – ha detto Mattia Boschi -, ma sette è anche un numero magico e il perché lo scoprirete durante lo spettacolo, uno show di grande qualità e nel corso del quale ogni artista avrà a disposizione dieci minuti per mettere in risalto tutta la sua arte". ‘Magic Florence’ fra l’altro arriva a pochi giorni dal successo di ‘Magic Prato’, ovvero il primo spettacolo di magia in assoluto nella città laniera e che ha riempito il Teatro Politeama.

Ma anche oggi a Firenze si va verso il sold out, per una serata "in cui sono attese tante famiglie – ha aggiunto Mattia Boschi – a conferma del fatto che si tratta di uno spettacolo atteso sul territorio e che c’è voglia di magia, come confermano anche le tante richieste che mi sono arrivate personalmente".

I biglietti – da 23 a 34 euro, posti numerati - sono disponibili sul sito ufficiale www.tuscanyhall.it, www.ticketone.it (telefono 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - telefono 055.210804). Biglietti ridotti per soci Coop. Info www.tuscanyhall.it.