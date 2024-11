Londa, le iniziative della scuola per la Giornata contro la violenza sulle donne

Firenze, 16 novembre 2024 - ll 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l’Istituto Desiderio da Settignano di Dicomano celebra questo importante evento con una serie di attività che coinvolgeranno tutta la comunità scolastica. L’iniziativa, promossa dai referenti social Michela Lanzaro e Silvia Lunelli, mira a sensibilizzare i ragazzi e il personale scolastico sul tema della violenza di genere, sottolineando l'importanza del rispetto reciproco e della dignità umana. Il progetto educativo nel plesso di Londa si è sviluppato in tre fasi: la prima ha previsto un intervento a scuola di alcune operatrici di Amnesty International che, attraverso una lezione ed un laboratorio, hanno fatto riflettere i ragazzi sui temi degli stereotipi di genere, del consenso e sul significato di parole come rispetto, fiducia e sicurezza. Gli alunni poi, dopo aver riflettuto su quanto appreso, hanno elaborato un pensiero simbolico tramite una frase o un disegno. La seconda fase, che si è svolta il 12 novembre, ha visto una votazione tra le classi per scegliere il messaggio più rappresentativo. Infine, il 25 novembre, in occasione della giornata commemorativa, verranno distribuiti biglietti con il messaggio scelto alla comunità locale. L’ultima fase del progetto prevede un momento di condivisione e di restituzione degli studenti della scuola secondaria di primo grado di Londa: l’invito è esteso a tutta la comunità locale a partecipare alla manifestazione finale che si terrà il 25 novembre alle ore 10,30 alla panchina rossa in piazza della Repubblica a Londa alla presenza del sindaco e delle autorità locali. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per diffondere valori di uguaglianza, ascolto e rispetto in tutta la comunità.