L’olio di Reggello in vetrina a Trieste, con uno stand del Comune

REGGELLO

Reggello si è fatta riconoscere a Olio capitale, la “tre giorni“ di fiera dell’extravergine a Trieste. Tra i 170 produttori di tutte le regioni italiane ce n’erano tre reggellesi: Pasquini, Montigiani e Masaccio. Hanno messo in mostra il loro prodotto, anche come ingrediente di piatti cucinati nei ristoranti triestini. Con uno stand il Comune ha permesso di far conoscere il territorio alla rassegna annuale che celebra la sua 50ª edizione proprio nel 2023, anno numero 250 dalla costituzione della comunità di Reggello. "Il riscontro del pubblico – dice il sindaco Piero Giunti – è stato positivo e Reggello si dimostra, ancora una volta, capace di attrarre interesse e apprezzamenti per le sue eccellenze e le bellezze paesaggistiche e architettoniche".

Manuela Plastina