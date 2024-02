Lola Peruzzi spegne cento candeline. Gli auguri della Pubblica assistenza

Prime cento candeline per Lola Peruzzi.(nella foto con i volontari) La signora, un passato come dipendente delle ceramiche Bellini di Lastra a Signa e poi come ricamatrice, abita a Signa ormai da molti anni. Qui si è sposata e ha avuto una figlia, Tamara.

Rimasta vedova ormai da tempo, Lola è ancora in forma e ha ricevuto gli auguri della Pubblica assistenza di Signa, associazione che supporta da moltissimi anni, essendone socia. A festeggiare il traguardo dei cento anni insieme a Lola, alla figlia e agli altri familiari, è arrivata proprio una delegazione di volontari che le ha consegnato una pergamena di benemerenza di socio anziano "con infiniti auguri per il traguardo raggiunto, rappresentando un’autentica colonna della nostra comunità".