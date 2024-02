L’infertilità di coppia, come affrontarla e risolverla con le cure adeguate

L’infertilità di coppia interessa una coppia ogni cinque secondo l’Oms, ma ancora oggi parlarne, soprattutto in Italia, non è così facile e quando se ne parla, la connotazione è spesso negativa. La mancata conoscenza però, soprattutto in medicina, determina una maggiore probabilità di non ricevere cure adeguate. Lo scopo del convegno organizzato dal Centro Futura Diagnostica Medica Pma di Firenze è quello di guidare gli operatori sanitari specialisti e non in procreazione medicalmente assistita (Pma) attraverso i dieci step che sono le fondamenta per gestire al meglio la coppia con problematiche di infertilità. Il convegno che si svolge all’Hotel Mediterraneo il 9 febbraio dalle 11 alle 19, è patrocinato dalla Federazione nazionale e dall’ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri, dall’ordine degli psicologi della Toscana. Aprirà i lavori il presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Firenze, Pietro Dattolo.