L’incidente Rimorchio contro auto. Muore travolto un sessantenne

La Mezzana Perfetti Ricasoli continua a mietere vittime. Ieri nel tardo pomeriggio, poco dopo le 18,40, l’asse attrezzato è stato teatro di un incidente mortale. Stando a una prima ricostruzione il rimorchio trainato dal camion di un giostraio si sarebbe staccato finendo su un’auto che arrivava nella direzione opposta. L’impatto, frontale, è stato terribile e il conducente dell’auto, classe 1962 residente a Prato, è rimasto incastrato all’interno delle lamiere. Per poterlo estrarre dall’abitacolo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Firenze che hanno operato a lungo per tagliare le lamiere e portare all’esterno l’uomo dal lato posteriore della vettura. Subito le condizioni del conducente, con i soccorsi già partiti in codice rosso, sono apparse molto gravi. L’uomo è stato sottoposto alle manovre di rianimazione dalla squadra dell’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Sesto, ma ogni tentativo è risultato vano e non è stato possibile neanche tentare un trasporto in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente per poter sperare in un esito favorevole. Per permettere le operazioni di soccorso e li rilievi del sinistro la strada è stata chiusa per diverse ore con serie ripercussioni sul traffico.

La dinamica del sinistro dovrà ora essere ricostruita e soprattutto dovranno essere appurati i motivi per cui il carrello si è staccato. Intanto, in attesa dei riscontri, resta la tragedia, terribile accaduta e la Mezzana Perfetti Ricasoli si conferma, purtroppo, strada ad alta incidentalità anche nel 2024: l’anno scorso sul tratto sestese sono stati 28 i sinistri rilevati.

S.N.