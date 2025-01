Lettura per i giovani. Le associazioni unite col Comune

Impruneta rinnova il suo Patto per la Lettura: per i prossimi 3 anni, continuerà a coinvolgere vari soggetti tra istituzioni pubbliche, scuole, associazioni culturali, librerie, autori ed enti del terzo settore, tutti uniti per divulgare l’importanza della lettura in tutte le generazioni, in particolare le più giovani. I principali obiettivi del nuovo patto saranno avvicinare nuovi lettori con progetti inclusivi, valorizzare la biblioteca comunale con eventi, laboratori e tecnologie digitali, incentivare la lettura in età precoce, promuovere l’inclusione sociale usando i libri come strumento di dialogo e integrazione, sperimentare nuovi approcci. Possono partecipare associazioni culturali, librerie, editori, scuole e imprese private.