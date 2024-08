Lenny Kravitz è al Grand Hotel. Tanti selfie per Tamberi e Ceccon

Chissà se davvero le nostre regioni sono le più belle del mondo, come ha ipotizzato qualcuno. La presenza di così tante star, atleti, e personaggi, attirati da così tanta bellezza, un po’ lo fa pensare.

La foto più emblematica di questi giorni è sicuramente quella postata sui social da Lenny Kravitz, che, seduto in tuta e a piedi nudi sui gradini del lussuoso Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, studia le carte prima del suo concerto al Bussoladomani di Lido di Camaiore, che ha appassionato ed emozionato tutti i suoi fan martedì scorso.

Non è il primo concerto toscano per il rocker (incredibilmente) sessantenne. Kravitz è riuscito, infatti, anche in un bellisimo sold out al Lucca Summer Festival. Un’estate all’insegna dei palchi toscani, quindi, per la star che appassiona tutte le generazioni.

Un’estate e un ferragosto che ha convinto anche i campioni italiani. Il primo a comparire è stato l’oro nei 100 metri nella specialità dorso agli ultimi Giochi Olimpici di Parigi, Thomas Ceccon.

Qualche giorno all’Isola del Giglio all’insegna del mare e del relax dopo le imprese francesi, nelle quali ha trionfato anche nella staffeta 4x100 metri stile libero e con il quale ha vinto l’argento.

In Umbria, e precisamente a Tavernelle, frazione del comune di Panicale, in provincia di Perugia, ecco comparire uno dei più amati campioni dell’atletica italiana, anche per i suoi show prima, durante e dopo le gare, per la sua ironia e la sua simpatia travolgente.

Si tratta proprio di Gianmarco Tamberi, detto Gimbo, che ha purtroppo dovuto affrontare un problema di salute, che lo ha costretto a una sfida impossibile, per questa volta a Parigi. Ed eccolo, però, sorridere, da poco tornato in patria con alcuni fan. Sembrano non toccarlo tutte le controversie sulla sua dieta che stanno facendo il giro del web e dei social network.

Tornando sulle isole toscane troviamo Caterina Balivo prendere il sole per qualche giorno in completa tranquillità sull’Isola delle Formiche di Grosseto, famosa per il suo faro iconico a trenta chilometri circa da Porto Santo Stefano.

Un’isola privata che è un vero e proprio angolo di paradiso esclusivo e che la conduttrice televisiva ha definito "uno dei più belli del mondo".

