‘Le spose nel Borgo’. Ccn e Confesercenti all’ex monastero

Sono riprese le attività nell’ex-monastero di Santa Caterina a Borgo San Lorenzo e in questo fine settimana, sabato e domenica, si tiene un evento speciale, organizzato dal Centro Commerciale Naturale insieme a Confesercenti. E’ la nona edizione per "Le spose nel Borgo", una fiera interamente dedicata a un comparto di rilievo e in crescita, quello del wedding, che coinvolge strutture ricettive, ristorazione, il settore viaggi, i servizi alla persona ed all’evento, la parte di intrattenimento musicale e quant’altro utile per la realizzazione di ogni tipo di festa. Il programma della due giorni è intenso, e accanto al settore espositivo, ospitato nei suggestivi ambienti dell’ex-monastero, vi saranno anche esibizioni musicali, con canti tradizionali e lirici. E tra gli eventi più attesi le sfilate di abiti da sposa. Ieri si è tenuto il taglio del nastro, alla presenza della vicesindaco Silvia Notaro, seguito dalla sfilata di abiti, addolcita dal taglio della torta a cura della pasticceria Bar Italia. Oggi invece la sfilata finale si terrà dalle 16 alle 17, e nel primo pomeriggio è annunciata anche la visita del presidente della Regione Eugenio Giani. Soddisfatti gli organizzatori: "Stavolta - dice Francesca Corsi - l’evento è ulteriormente cresciuto, diventando una vera e propria fiera".