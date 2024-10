Lavori pubblici, il piano: "Ventisei milioni da investire in tre anni"

Quasi 26milioni di investimenti nell’arco di tre anni, oltre 11 milioni dei quali solo per il 2025. La giunta comunale ha adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 che poi dovrà essere ratificato, stavolta dal consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo del Comune. L’elenco delle opere in ponte ricalca quello già redatto dalla precedente amministrazione e comprende anche, per la prima annualità, la nuova scuola primaria del capoluogo che, in realtà, più volte il sindaco Giuseppe Carovani ha detto di non voler realizzare: "Abbiamo reinserito la scuola in località la Fogliaia – dice il primo cittadino – perché l’impegno economico previsto per questo progetto contiamo di poterlo utilizzare per fare interventi diversi, siamo ora nella fase di approfondimento delle possibili soluzioni alternative. Nel piano triennale rientrano opere che hanno già una progettazione: per il primo anno gli interventi previsti nell’elenco riguardano anche il Pinqua con la realizzazione degli alloggi Erp, i lavori di adeguamento sismico del palazzo comunale e il recupero dell’immobile dell’ex Mulino Valigari".

S.N.