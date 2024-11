Lavori alla rete idrica. Chiusure e deviazioni nella zona di Querceto

Lavori in corso e conseguenti provvedimenti legati alla viabilità disposti dal Comune di Sesto nell’area di via Don Bortolotti, in zona Querceto. Per l’esecuzione di alcuni interventi sulla rete idrica a cura di Publiacqua, in particolare, da domani al prossimo venerdì, dalle 9 alle 17,30, il tratto di via Bortolotti compreso tra via Capponi e via del Gavine resterà chiuso al traffico.

Sempre negli stessi giorni, per permettere l’esecuzione delle opere in ponte, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 in via Stefani, sul lato dei civici pari dal civico 14 al civico 16, in via del Cuoco angolo via Biancalani sul lato dei civici dispari e in via Filzi, in prossimità dell’intersezione con via del Cuoco sul lato dei civici dispari.

Nell’ambito del pacchetto di intervenenti previsti dalle 8 del prossimo mercoledì fino al pomeriggio dello stesso giorno sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in alcune strade: saranno interessate dal provvedimento, in particolare, via Don Bortolotti, via Croci e vie limitrofe.

La situazione, secondo le previsioni di Publiacqua, tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.