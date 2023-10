Lasciamoci ispirare da ottobre

Fancelli

Ottobre è sempre stato considerato un mese enigmatico e nostalgico, il mese che portava la fine della bella stagione e l’inizio dell’autunno; quest’anno si è aperto con un caldo anomalo, con l’anticiclone africano a farla sempre da padrone. E che ne sarà della raccolta dei prodotti della terra, dall’olio al vino, dai funghi alle castagne? Speriamo in Santa Reparata compatrona della città insieme a San Giovanni, per la quale si celebra domani, domenica 8 ottobre, la festa in ricordo del miracoloso intervento della santa nell’anno 406 d.C. che aiutò i fiorentini a respingere l’assedio degli Ostrogoti. Numeri da giocare per tre estrazioni: 74, 54, 63.

L’oroscopo: Ariete 9, 13; Toro 18, 31; Gemelli 50, 69; Cancro 1, 31; Leone 21, 65; Vergine 9, 62; Bilancia 13, 54; Scorpione 16, 55; Sagittario 9, 63; Capricorno 36, 38; Acquario 64, 71; Pesci 18, 64.

I numeri di Chiara: terno d’oro 19, 36, 88 da giocare a Cagliari e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona: Angela 11, 50, 66; Bruna 35, 28; Daniela 58, 8, 88; Irene 62, 18, 58; Laura 36, 14, 18; Orsola 73, 37, 46; Serafina 13, 36, 38; Angelo 14, 2, 77; Daniele 37, 62, 81; Edoardo 12, 13, 37; Francesco 12, 65, 74; Gerardo 24, 33, 13; Luca 18, 58, 68; Serafino 13, 87, 11.

L’aforisma della settimana scelto da Mario: “Le nonne e i nonni sono la nostra forza e la nostra saggezza. Che il Signore ci dia sempre anziani saggi! Anziani che diano a noi la memoria del nostro popolo, la memoria della Chiesa. E ci diano anche il senso della gioia. Dice che gli anziani salutavano le promesse da lontano: che ci insegnino questo” (Papa Francesco): 72, 74, 62.