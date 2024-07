L’arcivescovo Gambelli abbraccia i piccoli ospiti arrivati dal Sahara

I piccoli ‘ambasciatori’ saharawi ospiti in questo periodo del Comune di Sesto sono stati ricevuti, nei giorni scorsi, dal nuovo arcivescovo Gherardo Gambelli. I 12 bambini e bambine provenienti dal deserto algerino, che alloggiano attualmente alla Scuola media Cavalcanti, sono arrivati sul territorio sestese con i loro accompagnatori lo scorso 8 luglio. Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato anche l’assessore Sara Martini e rappresentanti dell’associazione di solidarietà Ban Slout Larbi, Gambelli ha espresso l’auspicio, e manifestato il proprio impegno, a far sì che la causa di libertà del popolo saharawi trovi sempre maggior ascolto presso le istruzioni laiche ed ecclesiastiche italiane. Il soggiorno dei piccoli ospiti saharawi si protrarrà fino al prossimo 31 luglio. Come di consueto, ricevuti in Consiglio comunale il prossimo 30 luglio e, in quella occasione, riceveranno la cittadinanza onoraria del Comune di Sesto.