L’Africa di Storni vince il premio ’Gli ultimi’ sulla letteratura sociale

E’ Jacopo Storni, autore di ’Fratelli. Viaggio al termine dell’Africa’ (Castelvecchi Editore), il vincitore della prima edizione del rpemio Are-té ’Gli ultimi’ dedicato alla letteratura sociale e che si è svolto al teatro cinema Italia di Pontassieve con la collaborazione della libreria Fortuna. Dopo una lunga discussione tra i giurati Maria Letizia Magnelli, in rappresentanza dell’associazione culturale Are-té, Paolo Mugnai ed Enrico Zoi, il vincitore è risultato Storni (nella foto) rispetto agli altri finalisti Francesco Langianni con ’La nostra cura’ (Augh Edizioni) e Barbara Scarpettini con ’Gli squali non dormono maii (Kimerik). ’Fratelli. Viaggio al termine dell’Africa’, come si legge nella motivazione, è un percorso a ritroso, "condotto da un senso di colpa che da individuale diventa collettivo coinvolgendo noi lettori. Con umiltà Storni diventa lui stesso ultimo, proprio come coloro che vuole raccontare. Il libro trova la sua forza principale proprio nel suo essere un viaggio, un viaggio a vari livelli, con più direzioni, con diversi protagonisti. E il risultato affonda le sue radici nel nostro cuore".