Labiotre diventa società benefit. Al centro il rispetto dell’ambiente

Labiotre, azienda di Tavarnelle Val di Pesa con esperienza nello sviluppo e nella produzione di estratti botanici e soluzioni softgel, rinnova il proprio impegno per la sostenibilità e consegue la qualifica di Società Benefit. La società ha scelto di integrare nel proprio oggetto sociale, oltre agli scopi di profitto, l’obiettivo di generare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. Un traguardo importante raggiunto dopo aver intrapreso un percorso orientato a un modello d’impresa sostenibile e responsabile. Sottolinea il general manager di Labiotre, Martin Gammuto (nella foto): "Essere Società Benefit rappresenta un passo significativo, che rafforza il nostro impegno verso l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Siamo orgogliosi di testimoniare la volontà di mettere al centro valori come innovazione, formazione e responsabilità sociale". L’impegno si concretizza attraverso iniziative come la realizzazione di capsule molli certificate "Friend of the Sea" a garanzia della completa tracciabilità della catena di custodia dell’olio di pesce da Omega 3.