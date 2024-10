"La promuovo ma ci sono furti"

"Prendo il tram tutti i giorni. Per me è un buon servizio: abito a Legnaia e mi passa proprio sotto casa". Per Mario Marceddu "i problemi semmai arrivano la notte. Di giorno il servizio è ottimo. Ho lavorato molto a Scandicci e la tramvia ha portato

il paese dentro la città. La sera la prendo più di rado ma ho notato gente sdraiata sui sedili, forse ubriaca. So anche che capitano dei furti, però a me non hanno mai rubato niente anche perché sto molto attento". Ora Mario attende la nuova linea verso Bagno a Ripoli: "Penso che sarà un ottimo servizio, in particolare per arrivare all’ospedale di Ponte a Niccheri, un grande polo sanitario che merita di essere collegato alla città".