La giornata della Memoria. Il programma

"La Memoria sia sempre più patrimonio comune". Per non dimenticare l’Olocausto e la Liberazione di Auschwitz di 80 anni fa, il Comune di Firenze ha organizzato un programma di iniziative con scuole, biblioteche (Oblate, Thouar, Luzi, Pieraccioni, Bandini, Isolotto, Orticoltura), associazioni e altre istituzioni pubbliche civili e militari. Lunedì, su Palazzo Vecchio le bandiere saranno esposte a mezz’asta. Al mattino, nel Salone dei Cinquecento spazio alla cerimonia per le scuole con la presenza e i saluti della sindaca Sara Funaro e dell’assessora alla Cultura della Memoria e all’Educazione Benedetta Albanese; durante la cerimonia, davanti a oltre 250 ragazze e ragazzi, l’intervento del direttore dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’età contemporanea Matteo Mazzoni e le testimonianze di alcuni studenti che, tramite il progetto Le Chiavi della Città, hanno partecipato al viaggio della memoria. A seguire la performance di Letizia Fuochi "Neve di carta – il Canto della Memoria". All’iniziativa partecipano le scuole secondarie di primo grado Gramsci, Carducci, Machiavelli, Guicciardini e il liceo Michelangiolo con la presenza della dirigente scolastica Federica Gambogi che interverrà durante la mattinata. Alle 12,30 alla stazione Santa Maria Novella la cerimonia commemorativa al binario 16 in memoria di tutte le deportazioni. Saranno deposte corone di alloro presso i monumenti e le lapidi che ricordano i Caduti deportati nei campi di sterminio, a Villa Vogel, al cimitero di Trespiano, alla Sinagoga, alle Leopoldine in piazza Santa Maria Novella, al binario 6 alla stazione Santa Maria Novella, al binario 16 alla Stazione Santa Maria Novella, alla Fortezza da Basso, e al Campo di tiro a segno alle Cascine.