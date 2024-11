La Filarmonica fa lezione alle medie

Da gennaio gli studenti delle scuole medie di Impruneta potranno seguire lezioni extracurriculari gratuite di strumenti a fiato e percussioni con docenti speciali: i maestri della Filarmonica Giuseppe Verdi. Il progetto realizzato col Comune e l’istituto scolastico coinvolge in particolare gli alunni di prima media. Le lezioni si terranno proprio nella sede della scuola a Tavarnuzze con una lezione a settimana in un pomeriggio che varia in base allo strumento scelto che sarà fornito gratuitamente dal Comune tramite la Filarmonica in comodato d’uso. Se lo desidera, ogni studente coinvolto avrà l’opportunità di portare avanti lo studio musicale fino alla terza media. Inoltre i ragazzi al termine delle lezioni potranno decidere se aderire alla Filarmonica, portando così avanti una storia lunga 140 anni.

Manuela Plastina