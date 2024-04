La campagna dei Lions per l’Ucraina

Ceccuti

Cuori accesi per l’Ucraina". Questo il titolo della campagna firmata Lions International che ha appena preso il via, con lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di stufe e combustibile destinati alle popolazioni colpite dalla guerra. "C’è un aspetto del conflitto in Ucraina poco conosciuto ai più - spiegano i Lions del Distretto toscano, che hanno prontamente sposato la causa -, ma non per questo meno drammatico: migliaia di persone, soprattutto anziani, donne e bambini, vivono in paesi e cittadine periferiche e ogni giorno fanno i conti con la carenza di energia elettrica, gas e petrolio; hanno enormi difficoltà non solo per il riscaldamento delle loro case (spesso baracche di fortuna) ma anche per la preparazione dei cibi quotidiani."

Insomma, i soci Lions dei Club di tutto il mondo non ci stanno a rimanere con le mani in mano davanti ad una simile emergenza. Per questo hanno aderito alla proposta lanciata dai Club finlandesi per rifornire le popolazioni bisognose di stufe a legna, ossia l’unico combustibile che abbiano a portata di mano. Al service "Cuori accesi per l’Ucraina" hanno già aderito 26 Paesi: "Le stufe prodotte in Finlandia – spiegano i Lions toscani -, saranno consegnate appena possibile direttamente dai nostri soci, senza intermediari, come sempre accade quando i Lions si impegnano ad aiutare chi ne ha bisogno. L’appello del Consiglio dei nostri Governatori italiani è dunque quello di donare, perché anche un piccolo contributo può servire alla popolazione ucraina per cucinare e scaldarsi, affrontando un po’ meglio le terribili conseguenze della guerra." Per donazioni: IT51C0623003201000064384216, intestato a Lions Club International Multidistretto 108 Italy, causale "Stufe Ucraina".