Italo Calvino in scena al Teatro Goldoni di Firenze In occasione del centenario di Italo Calvino, al Teatro Goldoni di Firenze va in scena "The Global City", uno spettacolo ispirato a "Le città invisibili" diretto da Anna Dora Dorno. Un'occasione unica per assistere a una rappresentazione di giovani danzatori internazionali.