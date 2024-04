"Io la sola alternativa al Pd e a chi non vuole la destra"

"Ho la sensazione che ci sia spazio per una candidatura come la mia che non si pone in linea con l’attuale amministrazione ma che non si pone nemmeno in collegamento con il centrodestra. È una candidatura quindi che consente di cambiare squadra senza cambiare campo". Stefania Saccardi – in modalità ’in medio stat virtus’ torna a parlare della sua corsa per Palazzo Vecchio dal teatro della Pergola in occasione dell’assemblea nazionale online di Italia Viva.

Così la vicepresidente della Regione. "Agli scontenti della giunta Nardella e dunque a coloro che non vogliono votare la continuità assoluta rappresentata da Sara Funaro - prosegue - c’è un’alternativa senza dover votare il centrodestra, un’alternativa di serietà, esperienza, competenza, di impegno sulle cose concrete. Firenze ha bisogno di un cambio di passo ma senza affidarsi alle promesse di Schmidt, senza lasciarsi abbindolare dal centrodestra, ma ha bisogno però di qualcosa che si occupi seriamente di questa città", stia "per le strade, che voglia dare un contributo serio alla risoluzione dei problemi veri senza voli pindarici, senza isole sull’Arno e senza promesse che in dieci anni non sono state mai realizzate". Intanto oggi partono i ‘Sac-caffè’, le colazioni elettorali: "E un modo come un altro per incontrare i cittadini, per girare la città" ha spiegato.

Intanto il leader Matteo Renzi fa il tifo: "Saccardi è una candidata credibile. C’è uno, che non sia dei nostri, che non sa fare bene l’amministratrice? Trovatemi uno che dica che Saccardi non è capace di amministrare. Non lo trovate". "Trovate tanti - aggiunge poi - che dicono che Schmidt non è capace di amministrare, che Funaro non ha risolto i problemi di questa città, non solo lei ma in coppia con Nardella, basta perdersi un attimo nel traffico per capire che un pò di cose sono cambiate. Io lo sporco per strada lo vedo, e prima non era così, io oggi in via Palazzuolo ho paura a passare, e immaginate una ragazza di vent’anni.