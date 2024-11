Incentivare la partecipazione. Consulta dei Giovani, primi passi

Promuovere il dialogo fra giovani e istituzioni attraverso la valorizzazione del loro ruolo nell’ambito del contesto culturale e sociale del territorio per favorire una programmazione condivisa di interventi. Nasce con questo obiettivo l’idea della Consulta Giovani di Lastra a Signa, il cui regolamento è stato approvato durante l’ultimo Consiglio comunale. La Consulta potrà esprimere pareri, rilievi, richieste, proposte, non vincolanti, anche di propria iniziativa. Le tematiche di interesse saranno molte: dalla scuola allo sport, dal volontariato alle pari opportunità, dalla tutela dell’ambiente ai trasporti. L’organismo servirà poi a promuovere progetti, iniziative e dibattiti, formulare proposte alla giunta, essere punto di riferimento per i giovani del territorio, suggerire iniziative di educazione civica. "L’idea della consulta – ha spiegato l’assessora alle politiche giovanili, Francesca Tozzi - nasce dalla volontà di dotarsi uno strumento che consenta ai giovani di partecipare alla vita della comunità". Il nuovo organismo sarà composto da giovani di età anagrafica compresa tra 16 e 35 anni, individuati tramite avviso pubblico indetto dal Comune.