Incendio nella palazzina. Ospita un centro minori

Spavento ieri pomeriggio in una palazzina liberty all’angolo tra via Marsuppini e viale Michelangelo a due passi da piazza Ferrucci. Intorno alle 18, per motivi ancora da accertare, è scoppiato un incendio in uno degli appartamenti dello stabile che ospita un centro di minori. Nessuno per fortuna ha riportato conseguenze anche perché il rogo è stato prontamente circoscritto. Alle 20 di ieri dopo l’intervento immediato dei vigili del fuoco la situazione è stata definita sotto controllo dalle squadre intervenute. Gli undici ragazzi sono stati accompagnati in altre strutture di accoglienza. Solo pochi giorni fa, a poche centinaia di metri di distanza, l’incendio di un attico sul lungarno a Bellariva aveva destato grossa impressione nella zona. Il fumo era ben visibile da ogni parte della città. Anhe in quel caso, salvo lievi intossicazioni di alcuni residenti dello stabile, non si sono registrate per fortuna gravi conseguenze.