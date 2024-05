Impruneta Kid Festival, bimbi protagonisti

Grande entusiasmo di bambini (e non solo) nelle prime due giornate del primo ’Impruneta Kid Festival’ in corso nel cuore del paese. Sotto i loggiati del Pellegrino, in piazza Buondelmonti e al circolo i bambini sono i grandi protagonisti di questa tre giorni ideata da Silvia Cadoni con Valentina Lippi. A inaugurare l’evento, hanno voluto essere presenti il sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini e la consigliera della Città Metropolitana Letizia Perini che ha sottolineato come l’iniziativa sia nata e cresciuta dall’impegno di due giovani mamme e che l’obiettivo è creare una nuova comunità culturale che parta proprio dai più piccoli. "Il Kids festival – sottolinea Lazzerini – rappresenta un primo passo per di una riqualificazione culturale in grado di fare crescere le nuove generazioni come individui culturalmente curiosi, rispettosi e consapevoli". Al festival hanno aderito artisti ed esperti, impegnati a coinvolgere i bambini in laboratori di musica, teatro, editoria e cinema. Oggi in programma, da mattina a sera, jazz, letture con il Kamishibai, un laboratorio teatrale e uno di cinema, lezioni di pittura, arte e musica, sempre nel cuore di Impruneta.

Manuela Plastina