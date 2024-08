Illuminazione pubblica. Da Vingone a San Giusto. Black out e disagi

Città al buio, black out nella pubblica illuminazione. In questi giorni arrivano continue le segnalazioni di interi quartieri al buio.

Da Vingone a San Giusto, dall’area ottocentesca fino alle zone del nuovo centro. Chi si trova nei giardini o nelle aree cani è costretto a tornare indietro verso casa.

Un problema di non poco conto, non solo per il disagio temporaneo di chi si ritrova a dover tornare a casa, ma anche per il senso di sicurezza percepita in città. Sono in corso accertamenti per capire se si tratti di sovraccarico sulla rete, o se invece si tratti di problemi legati all’impianto di luci cittadine. L’amministrazione comunque ricorda che per la segnalazione di guasti sull’impianto di illuminazione pubblica è possibile rivolgersi al contact center Heraluce disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 seguendo le procedure di seguito riportate: se il guasto riguarda uno o più lampioni, prendere nota dei numeri riportati sui lampioni stessi. Se il guasto riguarda un’intera zona o alcune vie prendere nota delle zone su cui insiste il disservizio.

Le comunicazioni possono essere fatte: tramite numero verde telefonico 800904133 tramite il sito www.heraluce.it utilizzando l’apposito format "segnala un guasto".