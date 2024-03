Ilaria Capano (Iv) : "Risate fuori luogo"

"Ridere sguaiatamente non è atteggiamento serio nei confronti nemmeno di un avversario politico, figuriamoci di un alleato che interviene su una delle pagine più buie delle storia politica italiana". Il rimprovero è della consigliera, Ilaria Capano, (Italia Viva). Capano non ha proprio digerito la gazzarra che il collega del Pd Tommaso Francioli stava facendo con il consigliere Pacini (sempre Pd) durante il suo intervento. E ha deciso di sottolineare questo passaggio con un video direttamente sui social. "Mi dispiace di questo frainteso – dice Francioli – ovviamente nulla contro Ilaria o il suo intervento, se non una confusione rispetto al comportamento di un gruppo consiliare rispetto alle intenzioni di voto su un atto".