Il restauro completo del munumento funebre dedicato a Vincenzo Peruzzi

L’Opera di Santa Croce e l’Inner Wheel Club Firenze Medicea uniscono le forze per rendere onore a Vincenzo Peruzzi (1789-1847) gonfaloniere e sindaco ante litteram, col restauro del monumento funebre di un personaggio di primo piano nelle vicende della Firenze preunitaria. L’intervento sul monumento, opera ottocentesca di Odoardo Fantacchiotti, è stato sostenuto da Inner Wheel Club Firenze Medicea e realizzato con l’Opera di Santa Croce. Il monumento, in marmo bianco di Carrara, Bardiglio grigio e Portasanta toscana, è stato oggetto di un intervento di pulitura che ha reso di nuovo leggibili le superfici e le cromie. Peruzzi, padre di Ubaldino e zio di Bettino Ricasoli, fu tra i fondatori della Cassa di Risparmio di Firenze e provveditore del Teatro della Pergola.