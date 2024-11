Il dramma di Niccolò Ciatti raccontato dal babbo Luigi: una lezione per i ragazzi del liceo

Luigi Ciatti, il babbo di Niccolò, il giovane di Scandicci ucciso da un calcio sferrato in una discoteca di Lloret de Mar dal ceceno Rassoul Bissoultanov, condannato a 24 anni ma latitante, è stato ospite del liceo di scienze umane di Portoferarrio, all’Isola d’Elba. Luigi in particolare ha incontrato i ragazzi, ha risposto alle loro domande, ha emozionato i presenti raccontando degli aspetti più intimi di suo figlio ma ha anche tenuto una lezione di educazione e civiltà, affinché tragedie basate sulla violenza gratuita, come quella di Niccolò, non si ripetano. Luigi Ciatti oggi sarà invece a Massarosa, per un intervento durante il concerto di Daniele Melis.