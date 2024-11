Il direttore degli Uffizi in trasferta a Washington

L’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha ospitato a Washington una conversazione sul legame tra arte e diplomazia con il direttore degli Uffizi, Simone Verde, per celebrare il centenario del primo prestito delle Gallerie degli Uffizi di Firenze all’Ambasciata d’Italia a Washington. "Il prestito degli Uffizi a questa Ambasciata nel 1924 non è stato solo un modo per far conoscere al pubblico americano i capolavori dell’arte italiana, ma un modo per costruire un ulteriore ponte tra Italia e Usa", ha sottolineato Zappia. L’ambasciatrice ha anche ricordato la collezione ’Villa Firenze Contemporanea’, testimonianza dell’impegno con cui l’ambasciata continua a promuovere l’arte italiana. Nel corso dell’evento, al quale hanno partecipato Megan Beyer, direttrice di Art in Embassies, Aviva Rosenthal, direttrice degli Affari globali dello Smithsonian e Joseph Angemi, senior curator dell’Office of cultural heritage del Dipartimento di Stato, è stata presentata una pubblicazione che raccoglie le opere esposte a Washington, in ambasciata e a Villa Firenze.