Il cuore grande di Banda Albereta

Ventottomila euro per gli alluvionati di Campi. Con l’obiettivo di dare una mano ad alcune famiglie che abbiano subito gravi danni alle case e che per questo stanno stanno vivendo un periodo di difficoltà economica e hanno al loro interno anche una persona disabile. Questo l’esito della raccolta ‘Aiutaci ad aiutare Campi’ promossa da Banda Albereta, associazione che in questi anni ha sempre dimostrato con i fatti quanto si possa fare quando si parla di solidarietà e di aiutare chi sta passando un momento difficile. E’ stato così anche a seguito della recente alluvione, che non ha risparmiato neanche diversi volontari di Banda Albereta, prima mettendosi al servizio della comunità campigiana grazie a una serie considerevole di aiuti arrivati da Conselice, comune della Romagna, a sua volta rimasto sott’acqua. E subito dopo con la raccolta fondi: già nove le famiglie che hanno ricevuto il bonifico: "Nei prossimi giorni – spiegano dall’associazione -, grazie anche alla collaborazione con i servizi sociali, continueremo ad aiutare altri nuclei familiari. Ci rendiamo conto che è impossibile accontentare tutti e che non risolveremo i problemi con le somme che riusciremo a donare, ma siamo certi che un piccolo gesto così possa essere di enorme aiuto".