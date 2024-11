Il Bisonte, giornata amara

IL BISONTE FIRENZE

1

I. GORGONZOLA NOVARA

3

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 4, Malual 18, Butigan 12, Leonardi (L1), Giacomello 4, Nervini 19, Mancini 7, Ribechi (L2), Cagnin 4, Agrifoglio 2. All. Bendandi.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Villani 3, Bosio 4, Bartolucci ne, Fersino, De Nardi (L1), Fersino (L2) ne, Alsmeier 12, Ishikawa 16, Mims 17, Orthmann ne, Aleksic 9, Mazej ne, Mazzaro ne, Tolok ne, Squarcini 13. All. Bernardi.

Arbitri: Caretti - Santoro

Parziali: 21-25, 25-21, 21-25, 18-25

Firenze - Il Bisonte perde dal Novara ed esce da palazzo Wanny con la bocca amara. Priva di Dawyskiba per indisposizione, la squadra di casa ha giocato infatti tre set alla pari perdendo il primo e il terzo solo nel finale dopo essere stata a lungo in vantaggio, e dopo aver riagguantato il match nel secondo con una reazione maiuscola. Nel quarto, poi, la delusione ha tolto lucidità e morale, le piemontesi ne hanno approfittato e chiuso in scioltezza. In avvio Firenze si affida alla diagonale Agrifoglio-Malual, alle centrali Mancini e Butigan e alla coppia Cagnin-Nervini in banda, con Leonardi libero.

Con due attacchi vincenti di Nervini e i muri di Butigan e Agrifoglio si porta al 4-0. Novara è sorpreso, risponde con Mims, Ishikawa e Squarcini ma non riesce a sfondare. Sull’8-5 le piemontesi accelerano e si agganciano sull’11 pari. Equilibrio fino al 21-21 quando Novara con un ace di Mims e un muro di Bosio guadagna il primo set, complici anche tre errori al servizio delle padrone di casa.

Il Bisonte riparte e si porta nuovamente a condurre. Novara ne tiene il passo fino al 15-15, poi è un assolo biancoceleste. Sul 24-20 Squarcini annulla il primo set point ma un pallonetto di Malual regala l’1-1. Terza frazione ancora combattuta e in equilibrio fino al 21-21 quando, come nel primo set, Novara (ri)alza la voce e con Alsmeier è l’1-2.

Nel quarto set le bisontine scompaiono di scena, Bendandi fa ampia rotazione cercando la reazione che però non arriva. Novara va in fuga, Il Bisonte ci prova, arriva al 18-23, poi si arrende con Ishikawa e Squarcini a muro che tirano giù il sipario. MVP Alsmeier con 12 punti, 1 ace e 2 muri; top scorer la bisontina Nervini (19, 1 muro), in doppia cifra anche le ottime Malual (18, 2 ace e un muro) e Butigan (12, 5 muri). Novara migliore in battuta (4-6) e a muro (9-15); Firenze in ricezione (64% - 54%, efficienza 55% - 50%).

f.m.