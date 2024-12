I tre giorni dei Chille per raccontare San Salvi e il suo ’Marco Cavallo’

Il 13 dicembre 1998, Carmelo Pellicanò, ultimo direttore del manicomio fiorentino di San Salvi, decretò il definitivo superamento della struttura con l’uscita dell’ultimo “matto“ e il contemporaneo ingresso dei Chille, invitati a creare un presidio culturale permanente, per favorire l’ingresso di tutti in quella che fino ad allora era una città negata. E domani, 13 dicembre alle 21, è in programma una Passeggiata nel Parco di San Salvi, con gli artisti dei Chille, guidati da Claudio Ascoli e Edoardo Malagigi, che presenteranno "il lungo percorso creativo da Leonardo da Vinci al Marco Cavallo del XXI secolo". Si tratta del racconto della scultura inaugurata dai Chille a San Salvi lo scorso 11 marzo, per il centenario della nascita di Franco Basaglia.

L’opera è stata realizzata dall’artista fiorentino Edoardo Malagigi, partendo dai disegni di Leonardo da Vinci per la scultura equestre (mai realizzata) per gli Sforza. La scultura, alta 5 metri e lunga 8, è in plastica riciclata, partendo dai rifiuti messi a disposizione da Alia e rielaborati con una stampa a 3D da R3direct in 42 pezzi, addobbata con altri rifiuti portati dai cittadini.

Sabato 14 dicembre, sempre alle 21, San Salvi ospiterà la proiezione del film di Mauro Bolognini Per le antiche scale, protagonista Marcello Mastroianni, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita. Anche qui sono tanti i riferimenti alla Toscana: dal regista pistoiese Mauro Bolognini all’autore del testo di partenza, lo psichiatra viareggino Mario Tobino, ricordando poi che larga parte del film fu girata nel 1975 proprio a San Salvi, allora ancora manicomio.

Il progetto si conclude domenica con “Come creare un’opera d’Arte attenta all’ambiente? Visita a R3direct”: un evento in collaborazione di Accademia Belle Arti di Firenze e DiDA UniFi.

Appuntamento alle 9.30. Partecipazione libera. Prenotazione tel/whatsapp 335 6270739 o mail a [email protected]

