I musici di Guccini. Testi e note del poeta. E Fiesole si accende

Una serata con quattro senatori della canzone italiana che, per anni, hanno affiancato un grande come Francesco Guccini. Attesa per il concerto di domani a Fiesole, al Teatro Romano, da parte de I Musici di Francesco Guccini: ora che Guccini non ha più intenzione di calcare i palcoscenici, sta a loro, ai suoi Musici, continuare a emozionare il pubblico. Con le canzoni del poeta, ovviamente. I grandi successi del cantautore modenese verranno interpretati dalla voce di Juan Carlos "Flaco" Biondini, suo fedele chitarrista, accompagnato da Vince Tempera al pianoforte, Roberto Manuzzi al sax, Ellade Bandini alle percussioni e Giacomo Marzi al basso. In scaletta pietre miliari come "Il vecchio e il bambino", "La locomotiva", "Autogrill", "L‘Avvelenata", "Auschwitz", "Dio è morto", fino ad arrivare a brani come "Noi non ci saremo", "Canzone per un‘amica", "Vedi cara" e "Cirano". Tra una canzone e l’altra anche tanti retroscena e aneddoti.

E sarà anche l’occasione per ascoltare il doppio album dei Musici, "Ronin", con nuovi arrangiamenti e brani inediti, che naturalmente vanta la preziosa collaborazione del "Maestrone". Ospite speciale, solo per questa data, Beppe Dati, storico autore e compositore, che salirà sul palco insieme ai Musici per cantare "Cirano" e "Don Chisciotte", due brani scritti per Francesco Guccini. L’inizio del concerto è alle 21. I biglietti – con posti numerati dai 25,3 ai 34,5 euro – sono disponibili online sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. L’Estate Fiesolana 2024 è organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole. Con il contributo di Comune di Fiesole, Fondazione Cr Firenze, Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Ministero della Cultura.

N.G.