I Lions mobilitati per Casa Marta

Ceccuti

Un evento dedicato agli appassionati di cinema ma, soprattutto, di solidarietà quello promosso dai Lions Club dell’area fiorentina (I e II Circoscrizione) su iniziativa del Comitato Eventi del Distretto 108 LA Toscana. L’appuntamento è sabato 20 gennaio alle 19 nel Cinema La Compagnia, dove sarà proiettato il film di Claudio Bisio “L’ultima volta che siamo stati bambini“. L’iniziativa permetterà di raccogliere fondi a favore del service distrettuale "I Lions per Casa Marta", che prevede un impegno complessivo di quasi 200.000 euro a favore della Fondazione Casa Marta per completare le opere necessarie all’inaugurazione del primo Hospice Pediatrico della Toscana. "Quando ad un bambino viene diagnosticata una malattia inguaribile – sottolinea il Governatore del Distretto Alberto Carradori – diventa fondamentale curare la qualità della vita del bambino stesso e della sua famiglia; ecco l’obiettivo di un hospice pediatrico e la realizzazione di questo progetto è diventata ben presto lo scopo principale, ma non unico dei Lions della Toscana. Il nostro impegno, decisamente ambizioso, è quello di arredare tre unità abitative, una grande cucina e dotare la struttura di un montalettighe. In ogni parte della Toscana a tal proposito sono state programmate iniziative di raccolta fondi, superando ben presto l’ambiente lionistico per incontrare il favore e l’impegno di persone e aziende anche fuori dal confine della nostra regione. L’attività dei Lions però non si ferma alla raccolta fondi e presto sono stati chiamati a partecipare ai progetti operativi degli allestimenti grazie alle competenze, professionalità e capacità di coinvolgimento". Posti disponibili limitati. Info e prenotazioni: 331.8778472.