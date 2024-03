Gran finale del Korea Film Fest. Concerto del musicista Jung Jae-il

Il musicista coreano Jung Jae-il (in foto), autore delle musiche del film premio Oscar "Parasite" e della serie tv "Squid Game", è uno degli ospiti speciali degli ultimi due giorni della 22esima edizione del Florence Korea Film Fest. Il musicista sarà protagonista di una masterclass dal titolo "Maestro di note: da Parasite a Squid game" oggi alle 11 al cinema La Compagnia e salirà sul palco del Teatro Verdi domani alle 21 - con l’Orchestra da Camera Fiorentina accompagnato da tre musicisti tradizionali coreani Choi Young-hoon, Kim Ji-young e Kim Ki-wook - per il suo primo concerto in Italia.

Oggi la cerimonia di chiusura che annuncerà il vincitore della manifestazione cinematografica (alle 20) e a seguire la proiezione del film "Sleep" di Jason Yu che chiude la proposta cinematografica di quest’anno. Il film in prima italiana, è una storia ironica e dolce, in cui è protagonista Lee Sun-kyun (presente in "Parasite"), alla sua ultima interpretazione prima della tragica scomparsa. Il concerto (domani al teatro Verdi) si inserisce nelle iniziative dell’anniversario della celebrazione dei 140 anni di relazioni tra Italia e Corea, con l’Istituto Culturale Coreano di Roma. Prima del concerto il compositore coreano incontra il pubblico e gli appassionati in un evento speciale presentato dal critico musicale Donato De Carlo, la curatrice del catalogo del festival Caterina Liverani e il direttore della rassegna, Riccardo Gelli.