Gli ruba l’iPad mentre gioca a padel, la localizzazione lo rintraccia: denunciato un ragazzo

Firenze, 28 aprile 2024 – Ruba l'iPad a un giocatore di padel mentre è in campo, ma scatta l'alert e la vittima del furto subito avvisata via cellulare con questo dispositivo dà l'allarme alle autorità e permette alla polizia di bloccare a Firenze il presunto ladro, poi denunciato.

Decisiva lo localizzazione Gps, che ha completato il suo lavoro permettendo alla polizia di individuare a parecchi chilometri di distanza il ladro in fuga e recuperare il maltolto. Importante anche la testimonianza delle persone all'impianto sportivo di Bagno a Ripoli, che hanno descritto un soggetto sospetto che si aggirava nei paraggi. Il furto, anche di un giubbotto, è stato compiuto nell'armadietto degli spogliatoi ai danni dello sportivo, che in quel momento era impegnato in una partita. La polizia ha seguito le coordinate del dispositivo e ha rintracciato un 23enne, italiano, in via De Sanctis a Firenze, quindi lo ha denunciato per furto.