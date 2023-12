Gli psicologi al fianco degli alluvionati. Diecimila euro per i territori colpiti . Un sostegno al teatro Dante di Campi

Gli psicologi al fianco degli alluvionati. Con un gesto bello e concreto. I professionisti iscritti all’Ordine degli Psicologi della Toscana, in occasione del Natale, hanno infatti destinato risorse economiche ai comuni della regione che hanno subito danni dal maltempo del 2 novembre scorso. Sono state fatte due donazioni: una di 6.000 euro a favore di Anci Toscana (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la campagna #ripartiamoinsieme, l’altra di 4.000 euro al Teatro Dante e alla Biblioteca Comunale Terzani di Campi Bisenzio per sostenere la riapertura dei due luoghi culturali danneggiati. La presidente Maria Antonietta Gulino: "Ringrazio la comunità professionale per la generosità, la solidarietà e per essere sempre a favore del benessere a sostegno della popolazione".