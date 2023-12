Gli ’alternativi ’ Sick Tamburo tra poetica potente e punk con "Non credere a nessuno"

I Sick Tamburo tornano sabato 16 dicembre (ore 21) in concerto al Glue Alternative Concept Space di Firenze (viale Fanti) per presentare dal vivo l’ultimo album "Non credere a nessuno", uscitorecentemente per la Tempesta Dischi. Anticipato dai singoli "Per sempre con me", con la partecipazione di Roberta Sammarelli dei Verdena, "Il colore si perde" e "Suono libero", l’ultimo capitolo discografico racconta con maturità e consapevolezza diverse esperienze di vita, alternando momenti spensierati ad altri più intimi e malinconici. La band di Pordenone, nata di slancio dalla determinazione di Gian Maria Accusani per dare un futuro all’esperienza dei Prozac+, continua a sfornare brani energici e trascinanti, canzoni con sonorità camaleontiche che vogliono rinnovare gli stilemi tipici dell’alternative rock e del punk. E ci riescono senza mai abbassare il ritmo fra chitarre distorte, synth sequencer e sezioni ritmiche più distese.