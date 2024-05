Giovanisì lancia il progetto per imprenditori junior

Vuoi lanciarti nel mondo dell’imprenditoria e dare una svolta alla tua carriera? La formazione è un’ottimo punto di partenza perché sono tante le competenze che servono per avviare un’attività e Regione Toscana ha lanciato un progetto mirato per raggiungere l’obiettivo di crescita personale e professionale in ambito lavorativo. Giovanisì va in questa direzione e finanzia dei percorsi formativi gratuiti per la creazione di un’impresa chiamati ’Yes I Start Up Toscana’. L’obiettivo è favorire l’occupabilità delle persone con particolare attenzione ai giovani e alle donne, attraverso processi di formazione per la creazione appunto d’impresa e per l’autoimpiego. Il bando è attivo fino a esaurimento fondi. Tutti i dettagli sul sito Giovanisì.