Giornata mondiale del cuore . Visite gratuite oggi alle Caldine

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore istituita dalla World Heart Federation per la salute cardiovascolare, i volontari della Fratellanza popolare di Caldine saranno oggi dalle 9.30 alle 18.30 in piazza dei Mezzadri per presentare le numerose attività che l’associazione offre alla collettività, dai servizi socio sanitari alla protezione civile, passando per il nuovo centro anti violenza di genere. "Sarà una manifestazione che fotograferà il lavoro dei nostri volontari a 360 gradi. Ci saranno medici che effettueranno controlli al sistema cardiocircolatorio ma- precisa il presidente della pubblica assistenza Fabrizio Uliveri- si parlerà di "cuore" nel senso più ampio del termine, inteso infatti anche come donazione e disponibilità a offrire il proprio tempo a servizio degli altri". La giornata si apre con i test sulla salute. A bordo dell’ambulanza, i cittadini avranno la possibilità di farsi misurare la pressione e effettuare un elettrocardiogramma con il rilascio di un referto in tempo reale. Tutti gli screening di prevenzione cardiovascolare saranno gratuiti. Nel corso delle giornata i volontari presenteranno anche simulazioni di rianimazione cardiopolmonari. Aperta ai cittadini sono le dimostrazioni sull’uso del defibrillatore, lo strumento salvavita che in piazza dei Mezzadri è presente in due postazioni: presso la Fratellanza popolare e il supermercato coop. Consigli sui comportamenti corretti da seguire in caso di calamità naturali sono invece al centro dello stand organizzato dalla protezione civile con il progetto "Io non rischio", dove si parlerà di alluvioni, terremoto e, novità di questa edizione, anche di eruzioni vulcaniche e incendi boschivi.

Uno spazio sarà quindi dedicato al Banco alimentare, la raccolta di prodotti che consente di assistere una sessantina di famiglie in difficoltà, che abitano sul territorio comunale fiesolano. Alle 11.30, infine, sarà inaugurato il nuovo sportello di ascolto per le donne vittime di violenza del Progetto Vanessa di ANPAS. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì alle 8 alle 20. Basta chiamare lo 055549166 e digitare l’interno desiderato per avere una consulenza telefonica o fissare un appuntamento in sede.

Daniela Giovannetti