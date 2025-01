Giornalismo e intelligenza artificiale. La nostra cronista sale in cattedra. Lezione agli studenti del Gramsci

Nella tre giorni di autogestione da parte degli studenti del liceo scientifico Gramsci di via del Mezzetta si è parlato anche di intelligenza artificiale e giornalismo. Come docente è intervenuta Manuela Plastina, giornalista de La Nazione: si è confrontata con i ragazzi sulle opportunità e le prospettive dell’AI nella comunicazione e in generale nella quotidianità delle diverse generazioni. Con prove pratiche, ha riflettuto con i ragazzi sugli aspetti etici e deontologici della tecnologia nella professione, nonché dei rischi rappresentati dalle fake news, dai "bias" (stereotipi) e dagli errori della virtualità. La nostra cronista ha raccontato anche l’impegno crescente del giornalismo toscano, a partire dal progetto di alta formazione Erasmus+ a cui ha personalmente partecipato a Malaga.