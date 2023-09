Ginori apparecchia i tavoli dell'alta moda a Sesto alla Fashion Week

Una tavola ‘d’autore’ per i "Cnmi Sustainable Fashion Awards 2023", la cerimonia di consegna dei riconoscimenti assegnati dalla Camera nazionale della moda a realtà virtuose che, nel mondo della moda italiana e internazionale, si sono distinte per l’impegno dedicato alla sostenibilità, in programma stasera alla Scala di Milano a chiusura della "Fashion week", la "Settimana della moda". A impreziosire i tavoli della cena di gala sarà infatti Ginori 1735 grazie alla mise en place realizzata con Catene e Labirinto, nelle versioni cromatiche nero e scarlatto, linea disegnata da Gio Ponti, direttore artistico della Manifattura dal 1923 al 1933. La collaborazione fra Ginori 1735 e Cnmi è nata spontaneamente – sottolinea l’azienda – "grazie al forte senso di sostenibilità radicato nell’animo di Ginori. La Manifattura sta infatti lavorando a una forte riduzione del consumo energetico in fase di produzione, al riciclo degli scarti della porcellana e a una notevole riduzione dei metalli pesanti nelle decorazioni che possono entrare a contatto con il cibo".

"Siamo orgogliosi di essere a fianco di Cnmi sottolinea l’ad Alain Prost – così da poter raccontare i nostri valori legati al sociale, alla sostenibilità e alla responsabilità economica".